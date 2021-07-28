Песков: участия в предвыборных мероприятиях в графике Путина на ближайшую перспективу нет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддерживает партию "Единая Россия", но о каких-либо планах его участия в предвыборных мероприятиях пока ничего не известно. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока я не располагаю информацией о том, что президент в обозримой перспективе будет участвовать в каких-то непосредственно предвыборных мероприятиях", - сказал представитель Кремля. Он также сообщил, что не знает, оформлялось ли согласие на использование образа президента в агитационных материалах единороссов.

"С другой стороны, вы знаете, что президент поддерживает "Единую Россию", считает ее очень ответственной политической силой, которая себя зарекомендовала давно и надежно", - подчеркнул Песков.

17 июня Путин своим указом назначил выборы в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.