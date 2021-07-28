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Песков: Кремль с сожалением констатирует, что США не партнеры, а оппоненты России

Пресс-секретарь президента также призвал не преувеличивать значение встречи российского и американского лидеров в Женеве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. США пока остаются не партнерами, а оппонентами России, и этот факт вызывает сожаление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он назвал отрадным то, что страны перешли от "только пикирования" к "переговорам с пикированием".

"Вряд ли (США) можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению. Хотя президент [РФ Владимир] Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию этих отношений", - сказал Песков.

При этом, по его словам, отрадным пока является лишь тот факт, что РФ и США "от [только] пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием".

Представитель Кремля также назвал "весьма положительным знаком" и факт работы сегодня в Женеве экспертов от РФ, которые общаются по вопросам стратегической стабильности. "Мы надеемся, что, как минимум, в ходе таких контактов нам удастся более полно доносить позиции друг до друга", - резюмировал Песков.

"Не преувеличивать дух Женевы"

Пресс-секретарь президента призвал не преувеличивать значение встречи российского и американского лидеров. По мнению представителя Кремля, нельзя сказать, что после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Москва и Вашингтон вступили в эру партнерства и союзничества.

"Не нужно предаваться лишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы", - призвал Песков, отвечая в среду на вопросы журналистов. По его оценке, переговоры глав государств "были полезные, конструктивные". Песков напомнил, что "были констатированы те пункты, по которым у сторон имеются серьезные разногласия".

"Позитив этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по целому ряду вопросов, это и кибербезопасность, и стратстабильность, и, возможно, другие", - выразил уверенность пресс-секретарь Путина. "Что касается кибербезопасности и стратстабильности, контакты идут, это плюс", - добавил он.

"Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы уже вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно", - резюмировал Песков.

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