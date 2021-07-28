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Песков: РФ сожалеет из-за решения ФРГ приостановить мероприятия "Петербургского диалога"

Пресс-секретарь президента отметил, что признание нежелательными на территории РФ деятельности трех иностранных НПО не заблокировало бы работу российско-германского форума

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия глубоко сожалеет в связи с решением германской стороны приостановить мероприятия в рамках "Петербургского диалога", заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы глубоко сожалеем в связи с таким принятым решением. Это один из немногих открытых каналов диалога между нашими двумя странами. Мы очень высоко его ценим. Мы остаемся открытыми для сотрудничества и взаимодействия и хотим этого сотрудничества, - сказал представитель Кремля. - Мы надеемся и рассчитываем, что все-таки у нашего сопредседателя [Виктора] Зубкова будут контакты с германскими коллегами и удастся эти вопросы обговорить".

По словам Пескова, признание нежелательными на территории РФ деятельности трех германских неправительственных организаций (НПО) не остановило бы работу форума. "Справедливости ради нужно отметить, что речь идет о трех НПО, которые были объявлены нежелательными. А всего в диалоге занято около 20 организаций. Поэтому, конечно, объявление [нежелательными] трех вряд ли может де-факто каким-то образом заблокировать работу "Петербургского диалога", - пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что правление форума общественности "Петербургский диалог" с германской стороны отказалось от проведения расширенного заседания правления 8-9 июля в Москве в связи с решением Генпрокуратуры РФ признать нежелательными три НПО из ФРГ. В заявлении германской стороны отмечалось, что две из них - Zentrum für die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch e. V. - являются членами "Петербургского диалога" и теперь "в значительной степени ограничены" в своей деятельности. В Генпрокуратуре России отметили, что работа этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Накануне правление форума с германской стороны приняло решение приостановить все двусторонние мероприятия и заседания рабочих российско-германских групп до дальнейшего уведомления.

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ГерманияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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