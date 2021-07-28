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Песков заявил, что у России нет намерений вмешиваться в электоральные процессы в США

Пресс-секретарь президента напомнил, что "результаты неоднократных расследований, которые производились в США, это подтверждают"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия не вмешивается и не имеет желания вмешиваться в электоральные процессы в США и в других странах. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США", - подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что это подтверждали и "результаты неоднократных расследований", которые проводились в Соединенных Штатах.

"Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах", - еще раз акцентировал внимание Песков.

27 июля президент США Джо Байден, выступая перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества, предположил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году. "Думаю, скорее, эта информация из разряда малоэкспертных справок, которые представили президенту США", - прокомментировал представитель Кремля высказывания главы американского государства.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
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