Песков заявил, что Россию беспокоит работа американских спецслужб на ее территории

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россию беспокоит работа на ее территории американских спецслужб. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись сравнивать успехи разведок двух стран.

"Американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, это нас беспокоит", - сказал представитель Кремля. "Это было испокон веков, и это не прекращается", - констатировал он.

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с утверждение президента США Джо Байдена о том, что американские спецслужбы гораздо лучше российских, а также о том, что это сильно беспокоит президента РФ Владимира Путина, Песков заметил: "Конечно, американские спецслужбы очень сильные, разведка у них очень сильная". "Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное", - считает пресс-секретарь российского лидера.

"Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил что-то другое", - полагает Песков. "Поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками", - заявил представитель Кремля.

Байден затронул тему работы спецслужб, выступая 27 июля перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества.