Шойгу: США пытаются закрепиться в Центральной Азии после поражения в Афганистане

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. США, уходя из Афганистана, где они проиграли все, что только можно было проиграть, пытаются закрепиться в Центрально-Азиатском регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналистам в среду.

"США всем и широко объявили: из Афганистана выходим. Это действительно так. Но одновременно идут переговоры со всеми сопредельными с Афганистаном государствами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники оттуда и, естественно, создания центров, куда бы могли приниматься в том числе беженцы из Афганистана - те люди, с которыми долгие годы сотрудничали США там", - сказал Шойгу.

По его словам, ни для кого не секрет, что эти переговоры "достаточно активны и достаточно назойливы". "Здесь я могу сказать только одно, - продолжил министр, - и нормальная здравая логика: зачем вы выходите, если вы становитесь тут же, за забором, и, образно говоря, сквозь щели пытаетесь наблюдать, что же там происходит? Зачем уходить? Для того, чтобы остаться буквально на границе? Ответ очевиден совершенно: это попытка закрепиться в Центрально-Азиатском регионе. Естественно, проиграв все, что можно было проиграть в Афганистане".

При этом Шойгу отметил, что на планете трудно найти "хорошее место, с хорошими последствиями, куда пришли США и где они остались надолго". "Та же самая Сирия, та же самая Ливия - там что-то хорошее? Там все продолжается. В той же Сирии идет бесцеремонный грабеж государства, совершенно бесцеремонно вывозятся нефть, другие полезные ископаемые. Вывозятся без ведома и без пользы для сирийского государства", - сказал Шойгу.

С другой стороны, отметил он, "держатся санкции, которые запрещают поставлять те же самые нефтепродукты в ту же самую Сирию". "И там не только нефтепродукты. Там и продовольствие, и медикаменты и много чего еще. Что там хорошего произошло? Ливия разделена на две части на сегодняшний день, и дай Бог, чтобы те договоренности, которые были подписаны, достигнуты в Берлине, чтобы они реализовались. Естественно, все делают всё для того, чтобы, в конце концов, Ливия снова [стала] мирной и единым, и даст Бог, процветающим государством", - сказал Шойгу.