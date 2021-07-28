Выборы главы Ейска на Кубани признали несостоявшимися из-за снятия кандидатов

КРАСНОДАР, 28 июля/ТАСС/. Выборы главы города Ейска в Краснодарском крае признаны конкурсной комиссией несостоявшимися из-за снятия кандидатур четырех претендентов из пяти, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в среду.

"[Ранее] конкурсная комиссия утвердила список претендентов на должность главы Ейского городского поселения Ейского района в составе пяти человек. Однако, в конкурсную комиссию поступило четыре заявления от кандидатов о снятии своих кандидатур. Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения Ейского района. На повестке дня был один вопрос - о признании конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения Ейского района несостоявшимся", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что, в соответствии с положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения, для проведения второго этапа конкурса необходимо было наличие не менее двух кандидатов, поэтому комиссия приняла решение признать конкурс несостоявшимся.