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Песков назвал хорошим и добрым телефонный разговор Путина с президентом Словении

В ходе беседы главы государств договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил состоявшийся в среду телефонный разговор Владимира Путина с его коллегой из Словении Борутом Пахором.

"Очень хороший, добрый телефонный разговор", - отметил Песков. В ходе разговора Путин и Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ также поблагодарил своего коллегу и весь словенский народ за усилия по сохранению памяти о российских и советских воинах, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями. Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних связей.

Теги
Пахор, БорутПутин, Владимир ВладимировичСловенияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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