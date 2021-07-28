Путин обсудил с СБ РФ ситуацию в Афганистане и на азербайджанско-армянской границе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе", - сказал Песков.

По его словам, в совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.