МИД РФ выразил надежду на скорое формирование дееспособного кабинета министров в Ливане

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что новому премьер-министру Ливана Наджибу Микати удастся вскоре сформировать новое дееспособное правительство в стране. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"С учетом ливанских реалий Микати предстоит непростая задача. Тем не менее рассчитываем, что уже в скором времени появится дееспособный кабинет министров, пользующийся поддержкой ведущих политических сил Ливанской Республики. Это отвечает подлинным национальным интересам Ливана, с которым Россию связывают традиционно дружественные отношения", - отметили в дипведомстве.

Как подчеркнули на Смоленской площади, Россия считает, что эффективное функционирование институтов власти является необходимым элементом обеспечения государственного суверенитета и территориальной целостности Ливана. "Призываем представителей всех общественно-политических и этноконфессиональных кругов проявить ответственный подход, готовность к конструктивному диалогу и компромиссам с учетом стоящих перед Ливаном социально-экономических вызовов", - добавили в МИД РФ.

В понедельник президент Ливана Мишель Аун назначил депутата из северного города Триполи Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство республики. По итогам консультаций главы государства с парламентскими фракциями, которые проходили во дворце Баабда, кандидатура Микати получила поддержку 72 из 115 членов законодательного органа власти. 65-летний политик и бизнесмен Микати дважды возглавлял правительство Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в разгар кризиса в соседней Сирии в 2011-2014 гг.