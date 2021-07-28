В Кремле заявили, что не ведут кампанию против кандидата в канцлеры ФРГ от "зеленых"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Кремль якобы развернул кампанию против сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" и кандидата в канцлеры Германии Анналены Бербок.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что такая кампания против Бербок якобы существует.

"Нет. Это неправда", - заявил представитель Кремля ТАСС в среду.

Кандидатом в канцлеры от блока в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) является Армин Лашет, от "зеленых" - Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Согласно опросам, наибольшей популярностью у избирателей пользуется ХДС/ХСС, который опережает "зеленых" примерно на 10 процентных пунктов.