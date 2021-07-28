МИД сообщил, что РФ и США обсудили в Женеве перспективы контроля над вооружениями

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия и США на очередном раунде консультаций в Женеве по стратегической стабильности обсудили перспективы контроля над вооружениями и меры по снижению рисков. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам российско-американской встречи.

"В соответствии с поручением президентов двух стран было проведено комплексное обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Были затронуты различные аспекты дальнейшего развития взаимодействия по указанной тематике", - отмечается в сообщении.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в среду в Женеве в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.