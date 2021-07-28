В МИД России заявили, что отношения с Италией выходят за рамки туристических обменов

РИМ, 28 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Отношения России и Италии основаны на взаимной дружбе и уважении и не ограничиваются вопросами туристических обменов. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"В основе наших отношений взаимная дружба и уважение, и слово "уважение" здесь особо важно, потому что означает уважение интересов двух сторон - России и Италии. У нас идет активный политический диалог. У нас планируются большие контакты, включая визит главы МИД [РФ] Сергея Лаврова. У нас прекрасно идет диалог между гражданскими обществами и по другим направлениям. В своих консультациях я отметил уверенный настрой Рима на развитие этих отношений", - сказал Вершинин.

"Сводить к тому, кто кого пускает в качестве туристов, нельзя, - продолжил он. - Это отдельная тема, у нас в России разработаны мощные эффективные вакцины, которые массово применяются в России и ряде других стран". Замминистра выразил надежду, что идущие на постоянной основе работа и контакты по вопросу внесения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препарата "Спутник V" в список вакцин, применение которых возможно в чрезвычайных обстоятельствах, скоро дадут положительный результат. "И это даст большие возможности европейским странам. Мы должны оставаться оптимистами, потому что вопрос признания отчасти бюрократический, но еще и касается качества вакцин. А наша вакцина хорошая", - подчеркнул замминистра.

Туристические поездки в Италию из России пока невозможны, несмотря на восстановление регулярного авиасообщения. В отношении РФ на данный момент действуют условия продленного до конца года режима чрезвычайной ситуации, при котором въезд в Италию из ряда стран возможен только по весомым причинам (работа, лечение, экстренные случаи). Итальянские власти заявляют, что в вопросах признания вакцин подчиняются нормам ЕС, где российские вакцины не признаны. При этом представители туристической индустрии Италии и властей ряда регионов выступают за возобновление приема российских туристов.