Антонов: проект конвенции по киберпреступности показывает ответственность подходов РФ

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Представленный РФ в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности показывает ответственный подход Москвы к данному вопросу. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов на своей странице в Twitter.

"Россия открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам кибербезопасности. Россия стала первой страной, подготовившей и представившей в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - отметил он.

Во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили, что Россия представила в отделении ООН в Вене проект указанной конвенции. В ведомстве отметили, что данный документ "учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие)".