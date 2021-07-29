Володин и глава евангелистской ассоциации США обсудили российско-американские отношения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент "Евангелистской ассоциации имени Билла Грэма" Франклин Грэм в ходе состоявшейся в Москве встречи обсудили отношения России и США, пандемию коронавируса и тему защиты традиционных ценностей. Об этом в четверг сообщается на думском сайте.

"Вячеслав Володин и Франклин Грэм обменялись мнениями о состоянии российско-американских отношений и ситуации, сложившейся в условиях пандемии коронавируса, охватившей весь мир", - говорится в сообщении.

Кроме того, Володин и Грэм затронули тему приверженности традиционным семейным ценностям, обсудив в том числе ситуацию с требованием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к Российской Федерации узаконить однополые союзы. "У России твердая и однозначная позиция на этот счет. Брак - это союз мужчины и женщины. В прошлом году абсолютное большинство наших граждан поддержало поправки в конституцию, дающие нам право не исполнять подобные решения ЕСПЧ", - отметил спикер.

Во встрече также принял участие заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ архимандрит Филарет.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека. Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в Конституцию РФ была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".