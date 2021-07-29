Захарова сравнила "печеньки" Байдена Тихановской с наградой гайдаровскому Мальчишу-Плохишу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рассказ экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о подаренных ей после приема у президента США Джо Байдена "печеньках" напоминает о подарках буржуинов Мальчишу-Плохишу в произведении Аркадия Гайдара "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове". Об этом написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом - именно так - рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье", - написала Захарова.

"После аллюзии к Гайдару ("Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется") приходит более современное прочтение сюжета", - добавила официальный представитель МИД.

Захарова напомнила о компьютерном термине cookie ("куки" - в одном из значений "печенье" (англ.), который обозначает "небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя". "Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю", - продолжила Захарова.

"Печеньки - доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", - иронично резюмировала дипломат.

Байден в среду принял Тихановскую в Белом доме.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии с 18 июля находится в США. На прошлой неделе в Вашингтоне она встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле, на части встречи также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Тихановская также отдельно встретилась с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.