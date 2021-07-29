Кабулов: талибы однозначно контролируют больше половины территории Афганистана

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Больше половины территории Афганистана находится под контролем боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в четверг на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это в любом случае больше половины, однозначно", - сказал он, отвечая на вопрос степени контроля талибов над территорией Афганистана.

При этом Кабулов отметил, что "Талибану" вряд ли удастся захватить всю территорию страны.

Он добавил также, что Россия обеспокоена возможностью усиления позиций боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Афганистана.

"Многовариантность развития событий сохраняется, и нас в первую очередь тревожит возможная перспектива того, что игиловцы и им подобные международные террористические группы воспользуются возникшим хаосом для усиления своих позиций на севере Афганистана для нанесения ущерба безопасности и стабильности государств Центральной Азии", - сказал он.

Кабулов указал на тот факт, что "Талибан" и ИГ являются непримиримым врагами. "Если вещи называть своими именами, именно движение талибов наиболее активно и результативно воевало и боролось с ИГИЛ (прежнее название ИГ) в Афганистане в отличие от всех других, включая и действующее правительство, и американо-натовские силы. Поэтому, чем больше талибы будут уничтожать игиловцев, тем проще будет обстановка в том смысле, в котором вы меня спрашивали", - добавил спецпредставитель президента.

Уровень наркотрафика из Афганистана, уточнил Кабулов, не стоит связывать с политической обстановкой в республике.

"Потоки и объемы опиатов, исходящие из Афганистана, зависят от конъюнктуры черного рынка наркотиков, которые контролируются криминальными международными элементами, и бесконтрольный вброс и поток слишком большого объема наркотиков вряд ли отвечает интересам этих преступных групп", - сказал он.

По его словам, существующий уровень наркотрафика не зависит от политических настроений в стране.

Встреча в Дохе

Очередная встреча участников расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по афганскому мирному урегулированию пройдет в начале августа в Дохе, сообщил Кабулов.

"Мы находимся в постоянном контакте по телефону с моим коллегой [специальным представителем США по Афганистану Залмаем] Халилаздом, который сейчас [находится] в Вашингтоне. На следующей неделе мы планируем вместе с ним, нашими китайскими и пакистанскими коллегами встретиться в Дохе на очередной встрече расширенной "тройки", - сказал спецпредставитель президента.

"На днях в Пекине назначен новый спецпредставитель их министерства иностранных дел по Афганистану, с которым я до сих пор не знаком, но рассчитываю с ним увидеться в Дохе 11 августа. Мы будем продолжать углубленные консультации как в двустороннем формате, так и в расширенной "тройке" и готовы к более широким разговорам с заинтересованными международными игроками", - добавил он.

Участие Турции

Спецпредставитель президента допустил, что Турция в будущем может стать участником процесса по мирному урегулированию. "Такой формат уже существует. В нем Турция пока не участвует, но это не значит, что она не будет участвовать в дальнейшем", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли создание многостороннего формата переговоров по Афганистану по примеру астанинского формата по Сирии с участием Турции.

"Мы критерии вместе с китайцами, американцами, пакистанцами определили. Как только мы сможем успешно добиться начала межафганских переговоров, наступит следующая фаза международного содействия, она уже будет экономической. Помощь Афганистану в восстановлении социально-экономической сферы", - добавил он.

Кабулов также отметил, что попытка Турции организовать у себя международную конференцию по Афганистану в Стамбуле пока не дала результатов. "Турция по договоренности с американцами, забыв поставить в известность официальный Кабул, договорилась о том, чтобы взять на себя обеспечение как безопасности, так и деятельности кабульского международного аэропорта, - указал дипломат. - У нас были определенные сомнения на этот счет. Талибы однозначно отвергли и осудили такое решение, подчеркнув, что Турция остается членом НАТО, а значит, договоренности об уходе всех иностранных войск распространяются и на нее".

Российско-американский диалог

Кабулов считает, что российско-американский диалог по афганскому урегулированию развивается позитивно. "Диалог России с США [по Афганистану] развивается в целом позитивно", - сказал он.

Как отметил Кабулов, интересы РФ и США по афганскому урегулированию в целом совпадают. "Интересы [России и США по афганскому урегулированию] в целом совпадают, поскольку мы исходим из того понимания, что никто не заинтересован в повторном превращении Афганистана в прибежище международного терроризма, от которого прежде всего страдает сам афганский народ и весь окружающий его мир. В этом смысле цели у нас совпадают", - указал он.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану также подчеркнул, что вывод войск США из Афганистана более не является предметным разговором, так как основная часть американских военных покинула эту страну. "Американцы уже ушли, это не предметный разговор, - отметил Кабулов. - Россия заинтересована, чтобы Афганистан успокоился, был независимым ни от кого, самостоятельным, в меру самодостаточным и нейтральным государством".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

Влияние РФ в Афганистане

Сильное региональное влияние России на фоне текущей ситуации в Афганистане будет только крепнуть с окончательным выводом американских войск из исламской республики, считает Кабулов.

"У России и так достаточно сильное влияние в регионе, - сказал он, отвечая на вопрос о качественном изменении позиций Москвы в регионе с уходом американцев из Афганистана. - Оно объективно будет возрастать, особенно в этих неспокойных условиях, поскольку поддержка наших партнеров в этом регионе имеет прямое отношение к нашим национальным интересам безопасности. Влияние объективно возрастает".

При этом спецпредставитель также отметил, что рассчитывать на универсального и единственного внешнего посредника в комплексном урегулировании афганского вопроса сегодня не приходится. "Такой одной страны не существует в природе. А наиболее влиятельными внешними брокерами являются Россия, Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Пакистан", - подчеркнул он.