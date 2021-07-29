Песков заявил, что активность НАТО у границ РФ обязывает принимать меры безопасности

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Активность Североатлантического альянса у границ России обязывает предпринимать меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух - 2021") с участием 12 стран - членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины.

"Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг - а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны. Главное - это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители", - сказал Песков.