{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле пообещали сообщить, примет ли Путин участие во втором этапе съезда единороссов

На втором этапе в августе будет принята программа партии в окончательной редакции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Кремль позже сообщит, примет ли президент РФ Владимир Путин участие во втором этапе съезда партии "Единая Россия", который должен состояться в августе. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сообщим своевременно, как президент примет решение", - сказал представитель Кремля.

"Единая Россия" провела первый этап съезда к выборам в Госдуму 19 июня в Москве. На втором этапе будет принята программа партии в окончательной редакции после доработки на основе предложений и замечаний, собранных в регионах. Третий этап пройдет уже после выборов и будет посвящен подведению и анализу их результатов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Единая Россия"
Путин положительно оценил работу Гладкова на должности врио главы Белгородской области
Президент РФ также назвал врио руководителя региона "опытным человеком"
Читать полностью