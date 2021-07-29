В Кремле пообещали сообщить, примет ли Путин участие во втором этапе съезда единороссов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Кремль позже сообщит, примет ли президент РФ Владимир Путин участие во втором этапе съезда партии "Единая Россия", который должен состояться в августе. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сообщим своевременно, как президент примет решение", - сказал представитель Кремля.

"Единая Россия" провела первый этап съезда к выборам в Госдуму 19 июня в Москве. На втором этапе будет принята программа партии в окончательной редакции после доработки на основе предложений и замечаний, собранных в регионах. Третий этап пройдет уже после выборов и будет посвящен подведению и анализу их результатов.