Кремль исходит из того, что Анкара и Баку не заявляли о планах создания тюркской армии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Кремль не слышал каких-либо заявлений исполнительных властей Азербайджана и Турции о планах создания единой тюркской армии, подчеркнул в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти, президента Турции или президента Азербайджана на этот счет", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, вызывает ли у Москвы беспокойство возможность создания Анкарой и Баку единой тюркской армии.

"Разумеется, Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи, это их суверенное дело, важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе, на этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими", - заметил Песков.

Ранее в СМИ появились публикации со ссылкой на спикера турецкого парламента Мустафу Шентопа о якобы переговорах Турции и Азербайджана по созданию совместной тюркской армии. Позднее в СМИ сообщалось, что слова Шентопа были неправильно переведены и речь о совместной армии не идет.