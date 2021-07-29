РФ за четыре года выделит $1 млн на поддержку прессы в рамках программы ЮНЕСКО

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось выделить в предстоящие четыре года добровольный взнос в $1 млн в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, ориентированной на защиту свободы выражения мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В предстоящие четыре года - с 2022 по 2025 год - Российской Федерацией будет направлен $1 млн (по $250 тыс. ежегодно) на реализацию медийных проектов в заинтересованных странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, - сообщили в дипведомстве. - Ключевыми направлениями работы станут укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и "фальшивыми новостями", в том числе в контексте пандемии коронавируса".

Как указали на Смоленской площади, предполагается, что в реализации конкретных инициатив примут участие ведущие российские СМИ и журналистские объединения. "Наша страна стояла у истоков программы развития коммуникации, учрежденной Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1980 году в интересах построения более справедливого и демократичного "нового международного информационного порядка". Полагаем, что указанная задача и сегодня сохраняет свою высокую актуальность и значение", - добавили в МИД РФ.