Лавров направил приветствие участникам саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия и страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) связаны давней дружбой и совместными усилиями по поддержанию международной безопасности, а также успешным взаимодействием в различных форматах. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам XII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"В основе отношений России с членами ОИС - традиции давней дружбы и партнерства, межрелигиозного и межцивилизационного диалога, совместные усилия по поддержанию региональной и международной безопасности при неизменной приверженности целям и принципам Устава ООН, - отмечается в приветствии министра, распространенном в четверг на сайте МИД РФ. - Поэтому закономерно, что мы тесно и успешно взаимодействуем в самых различных форматах. Свой вклад в наращивание кооперационных связей призвана внести и ваша встреча".

Лавров отметил, что саммит является важной площадкой практического взаимодействия России и стран исламского мира. "Ежегодно в нем принимают участие сотни представителей официальных, деловых, научных и экспертных кругов из более чем 70 государств. Отрадно, что к работе конференции активно подключаются российские регионы", - добавил министр.

"Убежден, что саммит пройдет в деловом ключе, а реализация его насыщенной программы позволит участникам укрепить потенциал сотрудничества, установить полезные контакты и выйти на новые совместные инициативы", - подчеркнул Лавров.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" проходит 28-30 июля в Казани. В работе саммита участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участниками Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.