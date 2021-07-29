Курганский депутат, участвовавший в охоте с жестоким убийством волка, отказался от мандата

ТАСС, 29 июля. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, участвовавший в охоте, в ходе которой жестоко убили волка, отказался от мандата. Информацию подтвердили в четверг ТАСС в региональной думе.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены охотники, которые переезжают на снегоходе еще живого волка, а затем продолжают над ним издеваться. Депутат после инцидента был исключен из "Единой России".

"Да, все верно", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли Хахалов отказался от мандата.

Заявление о досрочном сложении полномочий депутата будет рассмотрено на внеочередном заседании областной думы в ближайшее время. В пресс-службе сообщили со ссылкой на председателя думы Дмитрия Фролова, что Хахалов был избран по партийным спискам, и после сложения им полномочий "Единая Россия" внесет кандидатуру из числа кандидатов по партийному списку. Предполагается, что в состав депутатского корпуса предложат войти заслуженному учителю России Ольге Баланчук, поскольку сейчас в облдуме нет представителей сферы образования.

"Не берусь оценивать виновность или невиновность участников этой охоты - этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Но вместе с тем понимаю, что при таком серьезном резонансе заниматься законодательной работой в областной думе Хахалов уже не сможет. К народным избранникам граждане традиционно предъявляют повышенные требования, и это абсолютно правильно, так и должно быть. Поэтому полагаю, что решение Хахалов принял верное", - цитируют в пресс-службе Фролова.

О ситуации

В УМВД по Курганской области сообщали, что заявление об инциденте поступило в полицию от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области. Позже в полиции выяснили, что охотники убили волка на территории не Курганской, а Свердловской области.

Как сообщали ТАСС в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, инцидент произошел 6 февраля на территории охотничьих угодий "Калиновское" и "Камышловское" в Камышловском муниципальном районе региона. Всего в тот день этой группой, по данным департамента были добыты четыре волка.