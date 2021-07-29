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Политический кризис в Мьянме

Полянский заявил, что Россия не видит оснований для СБ ООН вмешиваться в ситуацию в Мьянме

Первый заместитель постпреда России при ООН назвал "очевидной провокацией" неформальную встречу СБ ООН по "формуле Арриа", посвященную ситуации в этой стране

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Вмешательство Совета Безопасности ООН в ситуацию в Мьянме не сможет помочь улучшению обстановки в этой стране. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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"Я не думаю, что мы должны вмешиваться на этой стадии. Мы против каких-либо резких мер, каких-либо провокаций, к которым относится, в том числе, сегодняшняя встреча по "формуле Арриа" по Мьянме, которую я считаю очевидной провокацией. Она не поможет поможет найти решение в Мьянме", - сказал он.

Великобритания в четверг проводит неформальную встречу СБ ООН по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества), посвященную ситуации в Мьянме, где прошло уже почти полгода с прихода военных к власти.

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