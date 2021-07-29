Слуцкий назвал неэффективными санкции ЕС против России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Евросоюз никогда не сможет добиться изменения российского внешнеполитического курса, его санкции не только неэффективны, но и наносят ущерб самой Европе. Такое мнение в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель в интервью газете El Pais заявил, что санкции против РФ являются эффективной мерой, хотя и имеют побочный эффект.

"Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, заявившему об эффективности антироссийских санкций, следует прекратить заниматься самовнушением. Никакие меры Запада не влияют на наш внешнеполитический курс и влиять не будут. Санкционная политика не достигает своей цели, а значит - неэффективна. Не надо тешить себя иллюзиями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Глава комитета указал на то, что на самом деле Брюссель добился "деградации отношений с Россией и выхода из-под контроля русофобского меньшинства". "Дошло до того, что недавняя инициатива стран-локомотивов ЕС Франции и Германии по организации саммита Россия-Евросоюз оказалась заблокирована поляками и прибалтами, так опасающимися лишиться возможности получения дотаций за антироссийские спекуляции", - напомнил Слуцкий.

Депутат также привел данные опубликованного в конце 2020 года исследования торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, согласно которому Европа из-за санкций против России ежегодно теряет €21 млрд. Потери одной только Германии составляют €5,45 млрд. "Как сообщил в 2019 году в ходе прямой линии президент России, Евросоюз с 2014 года из-за санкционной войны недополучил $240 млрд, - добавил Слуцкий. - А на самом деле товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь $550 млрд, о чем говорили в МИД".

"Интересно, именно про этот "эффект" говорит Боррель? Действительно, "впечатляющий" результат. Сколько еще Евросоюз готов потерять, следуя навязанному из-за океана курсу?" - резюмировал Слуцкий.