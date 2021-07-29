Лукашевич назвал законопроект Рады об утрате гражданства попыткой расколоть общество

Лукашевич также отметил, что за прошедшее полугодие Киев не сделал ни одного самостоятельного шага, чтобы приблизить мир в Донбассе. "Не внесено ни одной законодательной инициативы, направленной на выполнение обязательств в соответствии с "комплексом мер". Вместо этого плодятся нововведения, которые лишь осложняют урегулирование. 23 июля президент Владимир Зеленский подписал указ №307 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в НАТО", - добавил он. - В этом решении присоединение к альянсу отнесено к важнейшим государственным задачам, даются поручения об упрощении процедур размещения на Украине иностранных войск".

"Внесенный группой депутатов в Верховную раду законопроект об автоматической утрате украинского гражданства лицами, получившими гражданство России, - еще один пример попытки расколоть общество. А заодно и привычно перекинуть на Россию ответственность за собственные ошибки и бездействие", - сказал дипломат.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Зарегистрированный Верховной радой законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта, является примером попытки расколоть общество и перекинуть на Россию ответственность за свои ошибки. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации. Текст выступления размещен на сайте российского МИД.

"Таким образом продолжается военное освоение "незалежной" иностранными государствами, создаются условия для дальнейших боевых учений с отработкой наступательных действий, что явно не способствует выполнению "Минска". А почему же так и не появился указ относительно выполнения всех положений "комплекса мер"?" - отметил постпред РФ.

Дипломат также обратил внимание на заявление вице-премьера Украины Алексея Резника от 27 июля о том, что правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о переходном периоде в Донбассе, который якобы нацелен на его "деоккупацию и безопасную реинтеграцию". "На деле документ по всем направлениям подрывает реализацию минских соглашений и вообще исключает возможность политического урегулирования на основе "комплекса мер", - подчеркнул Лукашевич.

Поддержка антироссийских санкций

Минские соглашения и переговорный процесс по урегулированию в Донбассе нужны украинским властям только в качестве повода поддерживать санкционный режим в отношении России, считает дипломат.

Он отметил, что украинские власти вместо конкретных шагов по выполнению минских соглашений "генерируют большое количество различного рода странных предложений". В частности, постпред обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в своих заявлениях не исключает, что возможен еще один формат переговоров по Донбассу, который будет работать параллельно с "нормандским".

"Все это Киев делает, чтобы отвлечь внимание от собственного невыполнения обязательств в рамках минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки", - продолжил он, указав на то, что идею создать параллельный "нормандскому" трек переговоров Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в ходе общения с прессой.

"Такие действия, судя по всему, полностью укладываются в логику украинского руководства, что минские соглашения и сам переговорный процесс по урегулированию нужны лишь для поддержания санкционного давления на Россию", - подчеркнул Лукашевич.

О новом руководстве ВС Украины

Постпред России выразил надежду, что новое военное руководство Украины откажется от провокаций в Донбассе.

"Президент Украины Владимир Зеленский на днях уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака по причине "отсутствия синергии между Минобороны Украины и ее вооруженными силами". Рассчитываем, что новое украинское военное руководство откажется от авантюр и провокаций в Донбассе и будет строго следовать обязательствам Киева в контексте урегулирования", - сказал он.

27 июля Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный.