Лукашевич назвал законопроект Рады об утрате гражданства попыткой расколоть общество

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Зарегистрированный Верховной радой законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта, является примером попытки расколоть общество и перекинуть на Россию ответственность за свои ошибки. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации. Текст выступления размещен на сайте российского МИД.
"Внесенный группой депутатов в Верховную раду законопроект об автоматической утрате украинского гражданства лицами, получившими гражданство России, - еще один пример попытки расколоть общество. А заодно и привычно перекинуть на Россию ответственность за собственные ошибки и бездействие", - сказал дипломат.
Лукашевич также отметил, что за прошедшее полугодие Киев не сделал ни одного самостоятельного шага, чтобы приблизить мир в Донбассе. "Не внесено ни одной законодательной инициативы, направленной на выполнение обязательств в соответствии с "комплексом мер". Вместо этого плодятся нововведения, которые лишь осложняют урегулирование. 23 июля президент Владимир Зеленский подписал указ №307 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в НАТО", - добавил он. - В этом решении присоединение к альянсу отнесено к важнейшим государственным задачам, даются поручения об упрощении процедур размещения на Украине иностранных войск".
"Таким образом продолжается военное освоение "незалежной" иностранными государствами, создаются условия для дальнейших боевых учений с отработкой наступательных действий, что явно не способствует выполнению "Минска". А почему же так и не появился указ относительно выполнения всех положений "комплекса мер"?" - отметил постпред РФ.
Дипломат также обратил внимание на заявление вице-премьера Украины Алексея Резника от 27 июля о том, что правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о переходном периоде в Донбассе, который якобы нацелен на его "деоккупацию и безопасную реинтеграцию". "На деле документ по всем направлениям подрывает реализацию минских соглашений и вообще исключает возможность политического урегулирования на основе "комплекса мер", - подчеркнул Лукашевич.
Поддержка антироссийских санкций
Минские соглашения и переговорный процесс по урегулированию в Донбассе нужны украинским властям только в качестве повода поддерживать санкционный режим в отношении России, считает дипломат.
Он отметил, что украинские власти вместо конкретных шагов по выполнению минских соглашений "генерируют большое количество различного рода странных предложений". В частности, постпред обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в своих заявлениях не исключает, что возможен еще один формат переговоров по Донбассу, который будет работать параллельно с "нормандским".
"Все это Киев делает, чтобы отвлечь внимание от собственного невыполнения обязательств в рамках минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки", - продолжил он, указав на то, что идею создать параллельный "нормандскому" трек переговоров Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в ходе общения с прессой.
"Такие действия, судя по всему, полностью укладываются в логику украинского руководства, что минские соглашения и сам переговорный процесс по урегулированию нужны лишь для поддержания санкционного давления на Россию", - подчеркнул Лукашевич.
О новом руководстве ВС Украины
Постпред России выразил надежду, что новое военное руководство Украины откажется от провокаций в Донбассе.
"Президент Украины Владимир Зеленский на днях уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака по причине "отсутствия синергии между Минобороны Украины и ее вооруженными силами". Рассчитываем, что новое украинское военное руководство откажется от авантюр и провокаций в Донбассе и будет строго следовать обязательствам Киева в контексте урегулирования", - сказал он.
27 июля Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный.