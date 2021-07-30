Посольство России в США впервые за полтора года провело выездное консульское обслуживание

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Дипломаты посольства РФ в США впервые за полтора года провели выездное консульское обслуживание соотечественников в Майами (штат Флорида). Об этом сообщается в четверг на странице российской дипмиссии в Facebook.

Около 300 российских граждан с 27 по 29 июля получили помощь в оформлении документов. "Особое внимание уделили наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пенсионерам и многодетным семьям", - подчеркнули в российской дипмиссии.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки все сотрудники, проводившие прием заявителей, вакцинированы от COVID-19 и работали с соблюдением санитарных требований местных властей", - указывается в заявлении. Как подчеркнули в пресс-службе посольства России, в ближайшее время дипломаты намерены совершать подобные поездки и в другие отдаленные от Вашингтона штаты.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что российское посольство в июле возобновляет выездные сессии для оказания необходимых консульских услуг проживающим в США россиянам. По его словам, до октября запланированы три больших выезда.