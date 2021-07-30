В МИД РФ обеспокоены вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Москва серьезно обеспокоена недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.

"Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым", - говорится в сообщении.

Москва также призывает Азербайджан и Армению воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки на границе, отмечается в сообщении.

По его словам, ситуация на азербайджано-армянской границе продолжает оставаться напряженной. "Призываем стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем", - подчеркнули в МИД.

Российская сторона готова и впредь "оказывать все необходимое содействие" Баку и Еревану в нормализации ситуации на границе "через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы", отметили в дипведомстве.

"Намерены активно работать над превращением Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания в русле трехсторонних заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - добавили в МИД.