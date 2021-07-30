Лавров: юные соотечественники за рубежом демонстрируют сплоченность вопреки пандемии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил сплоченность и оптимизм, которые демонстрируют молодые российские соотечественники за рубежом, несмотря на пандемию, а также их работу по сохранению исторической памяти.

"Отрадно, что, несмотря на пандемию коронавируса, молодое "крыло" диаспоры демонстрирует свою сплоченность и оптимизм. Видим, что оно быстро адаптировалось к новым реалиям и продолжает свою полезную деятельность, в том числе по сохранению исторической памяти", - говорится в приветствии главы МИД РФ к участникам Международного молодежного форума российских соотечественников.

Глава российского дипведомства особо отметил успешное проведение мероприятий, посвященных Дню Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны, а также охарактеризовал форум как "яркий пример того, как инициативы юных активистов воплощаются в жизнь". "Это важный элемент общих усилий по развитию движения проживающей за границей российской молодежи. В работе правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом данное направление остается в числе приоритетных, - продолжил министр. - Уверен, что ваш форум станет знаковым событием. Он будет способствовать дальнейшей консолидации нашей общины за рубежом, а насыщенная программа позволит его участникам ближе познакомиться с историей и культурой многонационального народа России".