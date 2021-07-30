ЦИК исключил двух кандидатов "Коммунистов России" и "Яблока" из списков на выборы в Думу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановления об исключении кандидата от партии "Коммунисты России" Николая Толчанова и кандидата от партии "Яблоко" Николая Кислицы из федеральных списков партий для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

ЦИК исключил Толчанова из партийного списка "Коммунистов России" на основании решения восьмого этапа внеочередного съезда партии. Кислица исключен из списка "Яблока" на основании решения исполкома бюро партии.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.