Песков считает, что встреча Байдена с Тихановской не повлияет на ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена с бывшим кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской не повлияет на обстановку в республике. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С кем встречается президент США - это его суверенное право. Здесь мы не можем и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело, - сказал представитель Кремля. - [Такого рода встречи] не влияют на ситуацию в Белоруссии".

По словам Пескова, в данной ситуации возникает вопрос, "кого представляет госпожа Тихановская".

Экс-кандидат в президенты Белоруссии с 18 июля находится в США. На прошлой неделе в Вашингтоне она встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле. Во встрече участвовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Тихановская также отдельно встретилась с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. 28 июля ее принял в Белом доме глава государства.