ЦИК нашел недочеты в документах Андрея Пивоварова из-за неуказания статуса иноагента

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Центризбирком обнаружил недочеты в документах кандидата от "Яблока", экс-директора "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова и кандидата от партии, правозащитницы Марины Агальцовой для заверения федерального списка кандидатов к предстоящим выборам депутатов Госдумы.

"По результатам проверки получена следующая информация от Минюста России в отношении двух кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов партии "Яблоко", - сказала секретарь ЦИК Наталья Бударина на заседании комиссии в пятницу.

По ее словам, в отношении Пивоварова "имеются сведения, что он является лицом, председателем и учредителем межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург", включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" (признана в РФ иностранным агентом). "Агальцова Марина Владимировна, в отношении нее имеются сведения о том, что данный кандидат получал денежные средства от организации "Институт права и публичной политики", включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента", - отметила Бударина.

Она добавила, что, согласно требованиям закона, сведения о том, что кандидат является аффилированным с выполняющим функции иноагента лицом, должны быть указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться. "В этой связи мы предлагаем партии уточнить данную информацию и предоставить соответствующие уточнения. А кандидату Агальцовой Марине Владимировне предлагаем представить в ЦИК соответствующие пояснения", - подчеркнула секретарь ЦИК, добавив, что сведения должны быть представлены не позднее 3 августа.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Пивоваров, обвиняемый по делу о деятельности нежелательной организации, имеет право участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания Пивоварова под стражей. Позже Краснодарский краевой суд, рассматривая жалобу адвокатов, не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения, оставив его под стражей.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.