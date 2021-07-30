МИД заявил, что РФ готова обеспечить безопасное пребывание наблюдателей на думских выборах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей, работающих на выборах в Госдуму. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

"Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей и предоставить им все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, поэтому нескольким сотням международных наблюдателей уже направлены или будут направлены приглашения", - сказал Аскальдович, чьи слова приводятся в пятницу на сайте российского дипведомства.

"Заинтересованы в том, чтобы все международные организации, парламенты и избирательные органы иностранных государств, с которыми у уполномоченных органов имеются соглашения, смогли на равных условиях принять участие в проведении профессионального, объективного и беспристрастного наблюдения", - добавил дипломат.