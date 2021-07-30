Нарышкин: ущерб от политизации спорта нанесен по репутации международных организаций

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Основной ущерб от политизации спорта нанесен по репутации международных организаций. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"В спортивном мире, как нам представляется, уже накопилась усталость от этой политизированной западной кампании против мирового спорта и, в частности, ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов, атлетов", - сказал глава СВР.

"В мире все больше и больше понимают и ощущают, что основной ущерб политизацией спорта нанесен по репутации международных организаций, которые являются во многом проводниками этой политики. Прежде всего я имею в виду Всемирное антидопинговое агентство, которое существенно потеряло потенциал. Нанесен довольно значительный ущерб по авторитету этой организации", - сказал Нарышкин.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Российская команда в настоящий момент занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград.