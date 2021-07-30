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Нарышкин заявил, что РФ обменивается с США информацией по антитеррору

Диалог стал менее активным, отметил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон продолжают обмениваться данными по борьбе с терроризмом, однако такое взаимодействие сейчас ведется менее активно, чем раньше. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

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"Что касается нашего взаимодействия с Центральным разведывательным управлением [США], то ЦРУ для нас является партнерской службой, традиционно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом, - обратил внимание Нарышкин. - Вот по этой теме обмен продолжается, может быть, он не такой активный, как прежде, но тем не менее мы действительно вместе работаем".

Ранее Нарышкин заявил ТАСС, что рассчитывает на встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссия
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