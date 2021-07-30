{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин позитивно оценил результаты работы платформы "Россия - страна возможностей"

Президент напомнил, что организация была создана в 2018 году для повышения социальной мобильности людей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает, что автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" "немало сделала" с момента своего создания в 2018 году. Такую позицию глава государства выразил на встрече с гендиректором платформы Алексеем Комиссаровым в пятницу.

Путин напомнил, что организация была создана в 2018 году "для повышения социальной мобильности людей, для того, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей". "За это время немало сделано", - обратил внимание президент.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Грушко: Париж и Лондон не подавали сигналов о включении в диалог по стратстабильности
Дипломат указал на то, что в последние годы в своей "политике сдерживания" НАТО делает все больший и больший акцент на ядерный компонент
Читать полностью