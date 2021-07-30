Грушко: Париж и Лондон не подавали сигналов о включении в диалог по стратстабильности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Франция и Великобритания не сообщали о готовности принять участие в обсуждении вопросов стратегической стабильности. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Мне неизвестно ни о каких откликах. Сигналов о том, что они готовы войти каким-то образом в процесс, не поступало", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Грушко указал на то, что в последние годы в своей "политике сдерживания" НАТО делает все больший и больший акцент на ядерный компонент.

"Мы видим, что есть увеличение количества ядерных сценариев в военных учениях. С учетом того, что Франция и Великобритания являются членами НАТО и их ядерные стратегические потенциалы интегрированы в единую ядерную политику альянса, объективная необходимость включения этих стран в процесс контроля над ядерными и иными стратегическими вооружениями лишь увеличивается", - добавил замминистра.