КПРФ оспорила в Верховном суде решение ЦИК о снятии Грудинина с выборов в Госдуму

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. КПРФ в пятницу обжаловала в Верховном суде РФ исключение Центризбиркомом РФ директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

"Только что подали иск в Верховный суд", - сказал он.

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, однако исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации кандидатом. Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина обратилась в ЦИК с заявлением о том, что бизнесмен скрыл данные о наличии офшора и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. "ЦИК в принципе не принял во внимание данные из надлежащих достоверных источников", - отметил первый зампред ЦК партии. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать апелляцию и в Европейский суд по правам человека.