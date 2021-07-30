{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин создал рабочую группу по взаимодействию РФ с Катаром для подготовки ЧМ-2022

Руководителем группы назначили помощника президента РФ Игоря Левитина

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взаимодействие России с Катаром по подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года с российской стороны будет обеспечивать межведомственная рабочая группа во главе с помощником главы государства Игорем Левитиным. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по обеспечению взаимодействия РФ с Государством Катар по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года. Назначить руководителем межведомственной рабочей группы помощника президента РФ Игоря Левитина", - говорится в документе.

Состав рабочей группы должен быть утвержден в месячный срок. Правительству РФ поручено оказывать работе этой структуры необходимое содействие, говорится в документе.

Россия принимала предыдущий чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Теги
КатарРоссия
Путин одобрил подписание соглашения об участии России в ЦАИС в качестве наблюдателя
Кабмин одобрил проект документа на прошлой неделе
Читать полностью