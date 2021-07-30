Путин создал рабочую группу по взаимодействию РФ с Катаром для подготовки ЧМ-2022

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взаимодействие России с Катаром по подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года с российской стороны будет обеспечивать межведомственная рабочая группа во главе с помощником главы государства Игорем Левитиным. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по обеспечению взаимодействия РФ с Государством Катар по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года. Назначить руководителем межведомственной рабочей группы помощника президента РФ Игоря Левитина", - говорится в документе.

Состав рабочей группы должен быть утвержден в месячный срок. Правительству РФ поручено оказывать работе этой структуры необходимое содействие, говорится в документе.

Россия принимала предыдущий чемпионат мира по футболу в 2018 году.