Захарова призвала Париж "верить своим глазам" при оценке проявлений неонацизма на Украине

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала официальный Париж "верить собственным глазам" и свидетельствам своих сенаторов при оценке ситуации на Украине, где при попустительстве Запада "расцвели старые нацистские идеи". Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала в субботу в своем Telegram-канале ответ МИД Франции на запрос сенатора Натали Гуле, направленный ею после посещения Киева.

Она назвала абсурдным тезис министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине. "Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем (имеется в виду приход к власти по итогам выборов в Германии 1930-х годов Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера - прим. ТАСС). Тот самый, который потом завоевал пол-Франции - об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма - при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и так далее были бы порабощены", - написала Захарова.

"С такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи", - добавила дипломат. Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что в Париже признали существование неонацистских группировок на Украине, однако, по мнению французского дипведомства, их популярность "не превышает среднюю по Европе".

"Теперь шокирована уже я, потому что про батальон "Азов" давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, нет, - продолжила Захарова. - В принципе, ответ французского МИД скорее должен возмутить местных законодателей, чем успокоить. Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например ОБСЕ".

В связи с этим Захарова адресовала вопрос МИД Франции, попросив уточнить, "где в Европе еще есть неонацистские батальоны", добавив, что "про отдельные экспедиционные роты в Литве" в Москве в курсе. Также она призвала Брюссель уточнить, учтена ли "столь сенсационная информация Парижа" при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза.

Мнение сенатора Натали Гуле

Ранее в интервью ТАСС заместитель председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената (верхней палаты парламента) Франции Натали Гуле заявила, что активность неонацистских сил на Украине "не может не вызывать озабоченности". Сенатор рассказала, что во время визита в столицу Украины она и другие французские парламентарии стали свидетелями того, как в Киеве открыто торгуют нацистской символикой, ведут запись добровольцев в украинское неонацистское военизированное формирование - полк "Азов". Как подчеркнула вице-председатель сенатской комиссии, эта деятельность служит распространению тезисов, против которых она решительно выступает. По ее словам, речь идет о расизме, ксенофобии, антисемитизме и конспиративных теориях.