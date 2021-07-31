Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции помощь в тушении пожаров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"31 июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку", - добавили в Кремле.

Также во время разговора были "обстоятельно рассмотрены актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества". "Дана позитивная оценка итогов состоявшегося накануне заседания двусторонней Межправительственной комиссии", - отметила пресс-служба.

В Кремле добавили, что во время беседы был выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах, условлено продолжить контакты на различных уровнях.