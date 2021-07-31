В Словении впервые отметили день дружбы с Россией

КРАНЬСКА-ГОРА /Словения/, 31 июля. /ТАСС/. Мемориальная церемония у русской часовни, расположенной на горном перевале Вршич в словенских Альпах, в этом году впервые состоялась в рамках празднования Дня дружбы России и Словении. Организаторами прошедшего в субботу мероприятия выступили посольство РФ в Любляне и Общество российско-словенской дружбы.

"Глубоко символичен тот факт, что президенты России и Словении накануне нашей торжественной церемонии договорились учредить День российско-словенской дружбы, который отныне будет отмечаться ежегодно. Владимир Владимирович Путин поручил мне еще раз высказать искренние слова благодарности словенскому народу за эту замечательную инициативу, которая очень высоко оценена россиянами и которая, мы уверены, перерастет еще в одну добрую традицию, связывающую наши страны и народы. Мы благодарны всем словенцам и прежде всего жителям города Краньска-Гора за бескорыстную заботу о часовне в местах, где обрели покой наши соотечественники. Спасибо вам за большой вклад в дело сохранения исторической памяти о жертвах этих кровопролитных войн. Это выражение нашей общей принципиальной позиции о недопустимости попыток переписать историю, оправдать преступления, повлекшие гибель миллионов людей", - отметил в своем приветственном слове вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Важно продолжение диалога с Россией, к которой у Словении особое отношение. Нас связывают общая славянская кровь, культура и экономика. Это имеет исключительное значение для Любляны", - в свою очередь заявил вице-премьер, министр экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшек, также занимающий пост сопредседателя межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами.

В мероприятии также приняли участие президент страны Борут Пахор, председатель Государственного совета (верхняя палата парламента) республики Алойз Ковшца, посол России в Словении Тимур Эйвазов, а также заместитель главы департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Алексей Бондарук. Они возложили венки к братской могиле погибших на перевале при сходе лавины в годы Первой мировой войны российских военнопленных. Почетным гостем церемонии стал архиепископ Рузский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией Московского патриархата, отслуживший краткую литию в память о соотечественниках.

Перевал дружбы

Деревянная православная часовня на высокогорном перевале Вршич посвящена святому равноапостольному князю Владимиру. Она была построена в 1916 году российскими военнопленными в память о погибших от схода лавины товарищах, строивших дорогу через Альпы. С начала 1990-х годов в последние выходные июля возле нее ежегодно проводятся памятные церемонии. Всего в годы Первой мировой войны на территории современной Словении в австро-венгерских лагерях для пленных погибли не менее 10 тыс. соотечественников. В 2016 году праздновалось столетие часовни, торжества посетил президент РФ Владимир Путин, находившийся с визитом в Любляне.

Президенты России и Словении в ходе телефонного разговора 28 июля договорились учредить День российско-словенской дружбы. С инициативой появления нового праздника выступили в Любляне, Путин поддержал данное предложение. День дружбы РФ и Словении отныне отмечается в последнюю субботу июля, в день проведения памятного мероприятия у русской часовни на Вршиче.