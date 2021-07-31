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XXXII летние Олимпийские игры

Захарова назвала беснованием реакцию западных СМИ на выступление россиян на Играх в Токио

Российская команда после восьми дней Олимпиады занимает четвертое место в общем зачете, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Западные СМИ реагируют "настоящим беснованием" на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио. Об этом написала в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов!" - написала Захарова.

"Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет", - иронично заметила дипломат.

Российская команда после восьми дней Олимпиады занимает четвертое место в общем зачете, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей. Лидируют китайские спортсмены (21-12-12), вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). В воскресенье в Токио разыграют 25 комплектов медалей. Олимпиада завершится 8 августа.

Спортсмены из России в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаXXXII летние Олимпийские игры
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