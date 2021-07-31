Нарышкин заявил, что СВР фиксирует факты продвижения россиянами в США санкций против РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские спецслужбы видят факты, когда граждане России предлагают политическому руководству США ввести санкции против РФ. Об этом заявил в субботу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Отвечая на вопрос, фиксирует ли СВР подобные факты, Нарышкин сказал: "Это компетенция наших. <...> Да, да".

Он также назвал предательством действия россиян по продвижению санкций. "Предательство своей страны, своего народа. Надо все называть своими именами", - отметил Нарышкин.

"В семье не без урода. При этом таких меньшинство. Подавляющее меньшинство. Тем не менее нужно постоянно работать над этим", - добавил директор СВР. По его словам, некоторые подобные факты могут "ускользнуть" от разведки, "но далеко не все".