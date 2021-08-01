ГП запросила данные о блокадах Крыма перед подачей Россией иска к Украине в ЕСПЧ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ запросила у рабочей группы в Крыму, занимающейся подготовкой иска о блокадах полуострова Украиной и нанесенном ущербе, соответствующие материалы, перед тем как Россия подала иск к соседнему государству в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил ТАСС глава комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергей Трофимов.

"Генеральная прокуратура запрашивала информацию [о блокадах Крыма]. Потом был подан иск в ЕСПЧ", - сказал Трофимов.

Он уточнил, что Следственный комитет РФ также запрашивал данные у властей Крыма, Роспотребнадзора и других структур. Это было сделано после того, как весной этого года рабочая группа, собирающая материалы об ущербе от блокад, направила основной пакет документов в ведомство.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры России 22 июля сообщили, что Россия подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Жалоба касается нарушений по десяти статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней. Она в том числе касается и нарушения прав крымчан блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей полуострова.

Блокады Крыма

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.