Жириновский предложил привлекать людей в политику исходя из их опыта, а не молодости

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал уйти от возрастного принципа при привлечении людей к политической работе, предложив набирать в ряды политиков опытных людей, а не только молодежь.

Во время прибытия Жириновского на молодежный образовательный форум "Территория смыслов" одной из участниц ему был задан вопрос о том, стоит ли привлекать в политику молодых людей. "Опытных в политику набрать, опытных! Не половой признак [применять], или возрастной, а [учитывать] опыт", - ответил Жириновский.

По его мнению, такая постоянная поддержка молодежи сделает ее неконкурентоспособной. Лидер ЛДПР заметил, что политика - это искусство управления государством.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".