"Единая Россия" рассчитывает на большинство в Госдуме по итогам выборов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Большинство мандатов в Госдуме восьмого созыва станет успешным результатом парламентских выборов для "Единой России", заявил ТАСС руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов в кулуарах молодежного форума "Территория смыслов".

"Мы рассчитываем на поддержку наших граждан, а результат - это большинство в Государственной думе", - сказал он, отвечая на вопрос, какой результат выборов будет расцениваться партией как победа. Неверов не стал уточнять, о каком большинстве идет речь - простом (50% мандатов + 1) или конституционном (2/3). "Ну чего мы будем сейчас считать, прогнозировать - нужно работать с людьми, обсуждать те проблемы, которые есть, предлагать решения", - отметил политик.

По его словам, у единороссов нет конкретных целевых показателей. "Целевые показатели - это у коммунистов, у них вечно там планы. У нас целевые показатели - это чтобы в нашей стране все было хорошо, люди жили лучше и страна развивалась", - добавил он. Отвечая на вопрос, будет ли партия расценивать отсутствие конституционного большинства как поражение, Неверов вновь сослался на важность поддержки граждан. "Причем здесь поражение? Это ваша субъективная оценка и мнение", - парировал единоросс.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".