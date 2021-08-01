Единороссы подали в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" передала в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба партии.

"Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов. Это данные об изменении в ранее представленные документы, а также бумаги, подтверждающие открытие специального избирательного счета. Их рассмотрят в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

После регистрации списка кандидаты от "Единой России" в полном объеме получат все права и обязанности, которые установлены для зарегистрированных кандидатов, уточнили в пресс-службе.

ЦИК заверил федеральный избирательный список партии 11 июля. По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Список разделен на 57 региональных групп.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.