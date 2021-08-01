Нарышкин назвал ЦРУ одной из сильнейших разведывательных служб в мире

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление США входит в тройку самых сильных и авторитетных разведывательных служб в мире, так же как и СВР.

"Должен сказать, что мы с уважением относимся к нашим коллегам, оппонентам и партнерам - Центральному разведывательному управлению. Говорил и повторю, что эта специальная служба находится в пятерке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. В этой же группе находится и Служба внешней разведки", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны на телеканале "Россия-1".

Президент США Джо Байден затронул тему работы спецслужб, выступая 27 июля перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества. Он выступил с утверждением о том, что американские спецслужбы гораздо лучше российских, а также, что это сильно беспокоит президента РФ Владимира Путина.

По словам Нарышкина, Россия с уважением относится к тому, что в составе ЦРУ очень опытный оперативный состав, очень вдумчивые аналитики. "Мы знаем их сильные стороны, знаем и наши сильные стороны. Что касается Центрального разведывательного управления, то, конечно, их ресурсы, финансовые ресурсы, наверное, в десятки раз больше, чем бюджет Службы внешней разведки, но, как говорил Александр Васильевич Суворов, русские, россияне побеждают не числом, а умением", - добавил он.

"Мы признаем то, что они, повторяю, одни из лучших в мире", - продолжил глава СВР, отметив, что такой же является и возглавляемая им служба.

Нарышкин также отметил, что его удивила отсылка в речи Байдена к якобы словам Путина. "Но я верю в то, что авторство вот этого сравнительного анализа двух специальных служб принадлежит исключительно президенту США, и напрасно он стал приписывать авторство еще кому-то", - подчеркнул он.