Нарышкин: Байден, обвиняя РФ во вмешательстве в выборы, ищет оправдание на случай неудачи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, обвиняя Россию во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в Конгресс, пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны по телеканалу "Россия-1".

"Понимаем, зачем и преследуя какие цели об этом говорит американский президент. Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года и очевидно чувствует какую-то неуверенность и готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии, а значит и для президента Байдена не совсем удачно", - сказал он.

По словам Нарышкина, слушать такое "уже скучновато". "Слишком заезженная пластинка, - отметил он. - Вы помните, как в начале 2018 года Министерство юстиции США обратилось в суд, обвинив две российские компании, по-моему, десяток физических лиц как раз во вмешательстве в выборы. И по просьбе адвокатов российской стороны судья вынужден был потребовать от Минюста США конкретных доказательств. Минюст США на этом замолчал, потому доказательств не было, их просто не существует".

27 июля Байден, выступая перед руководством и сотрудниками разведывательного сообщества, предположил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году.